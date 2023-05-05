Нейрохирурги, которые оперировали девушку, признают: то, что она выжила, настоящее чудо.

Специалисты Киевской городской клинической больницы №17 спасли 25-летнюю Ирину из Умани. Во время ракетной атаки по городу 28 апреля, когда террористы попали в многоэтажку, она получила тяжелейшее ранение головного мозга.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Мама Ирины рассказывает, что сигнала воздушной тревоги она не слышала. Проснулась от громкого звука, сразу бросилась к дочери, чтобы выбежать на улицу. Но та ответила, что не чувствует правую ногу и руку. Только тогда мать увидела, что подушка, на которой спала девушка, пропитана кровью.

Медики скорой констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Ирину оперативно доставили в Киев, в больницу, которая еще со времен Майдана специализируется на тяжелых травмах головы.

Здесь выяснилось, что сантиметровый осколок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра. И тогда неизбежная смерть.

— Нейрохирурги, которые оперировали девушку, признают, что то, что она выжила, — настоящее чудо. Не говоря уже о том, что она была в сознании и могла отвечать на вопросы, — говорится в сообщении.

Осколок хирурги смогли найти только под операционным рентгеном и удалили с помощью специального магнита. Помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

По словам медиков, сейчас жизни Ирины ничего не угрожает. Девушка восстанавливается. Хотя правая часть тела еще плохо слушается, врачи говорят: нужно время.

Сама Ирина мечтает о том, как вернется к учебе в университете и привычной жизни.

Фото: Минздрав