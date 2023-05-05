Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Осколок прошел сквозь левую часть мозга: в Киеве спасли раненую в Умани 25-летнюю девушку

5 мая 2023, 15:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
куля мозок медики

Нейрохирурги, которые оперировали девушку, признают: то, что она выжила, настоящее чудо.

Специалисты Киевской городской клинической больницы №17 спасли 25-летнюю Ирину из Умани. Во время ракетной атаки по городу 28 апреля, когда террористы попали в многоэтажку, она получила тяжелейшее ранение головного мозга.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Мама Ирины рассказывает, что сигнала воздушной тревоги она не слышала. Проснулась от громкого звука, сразу бросилась к дочери, чтобы выбежать на улицу. Но та ответила, что не чувствует правую ногу и руку. Только тогда мать увидела, что подушка, на которой спала девушка, пропитана кровью.

Читайте также:
МечниковаЕдинственный шанс выжить: в Днепре спасают героев с тяжелыми ранениями в голову

Медики скорой констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Ирину оперативно доставили в Киев, в больницу, которая еще со времен Майдана специализируется на тяжелых травмах головы.

Здесь выяснилось, что сантиметровый осколок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра. И тогда неизбежная смерть.

— Нейрохирурги, которые оперировали девушку, признают, что то, что она выжила, — настоящее чудо. Не говоря уже о том, что она была в сознании и могла отвечать на вопросы, — говорится в сообщении.

Осколок хирурги смогли найти только под операционным рентгеном и удалили с помощью специального магнита. Помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

По словам медиков, сейчас жизни Ирины ничего не угрожает. Девушка восстанавливается. Хотя правая часть тела еще плохо слушается, врачи говорят: нужно время.

Сама Ирина мечтает о том, как вернется к учебе в университете и привычной жизни.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медики Мозок Операция Ракетные удары России Умань
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь