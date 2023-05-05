Команда нейрохирургов Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова успешно оперирует украинских военных с тяжелейшими ранениями в голову. Об этом на своей странице в Facebook написал директор клиники Сергей Рыженко.

Владимир, 40 лет, тяжелое ранение в голову с образованием внутричерепной гематомы.

Роман, 38 лет, тяжелое проникающее ранение в голову с образованием травматической аневризмы сосудов головного мозга.

Виталий, 42 года, тяжелое ранение двух полушарий головного мозга.

— Только на этой неделе спасены в операционных 11 человеческих жизней. Их жизнь и жизнь еще 8 героев держится на мастерстве талантливых нейрохирургов, — пишет Рыженко.

Он рассказывает, что в открытой операционной вместе работают нейрохирурги высочайшей квалификации — Рокко Армонда, Андрей Сирко, Иван Бескаравайный, Юрий Чередниченко.

Рокко Армонда спасал человеческие жизни в разных частях мира, проводил черепно-лицевую посттравматическую реконструкцию сотням людей, доставал осколки и пули, проводя декомпрессионную краниотомию.

Иван Бескаравайный – американский ведущий нейрохирургический технолог.

— Все, что может быть в мире нового в спасении после тяжелых ранений в голову с использованием малоинвазивных методик, сегодня есть в больнице Мечникова, — с гордостью отмечает Рыженко.

По его словам, белый халат с логотипом клиники американские коллеги просят разрешить забрать домой как символ своей сопричастности к спасению жизней героических украинцев.

Источник: Сергей Рыженко