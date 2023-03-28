Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают 53-летнего учителя из Краматорска, получившего тяжелые осколочные ранения лица и всего тела во время вражеского обстрела города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Владимиру — 53, работал учителем. Помнит лишь раскатистый взрыв снаряда, вспышку. Вместе с сигаретой лицо разорвало осколками и взрывной волной. Первая помощь была оказана в Краматорске, — пишет медик.

По его словам, в реанимацию больницы Мечникова пациент поступил с множественными осколочными ранениями лица, глаз, ожогом дыхательных путей, проникающим ранением грудной клетки, ранением брюшной полости и травматической ампутацией кисти левой руки.

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Владимир был подключен к ИВЛ.

— Хирург клиники Сергей Тымчук взялся на операцию изуродованного лица, от которого почти ничего не осталось, собирал его буквально по кусочкам, — пишет Сергей Рыженко.

По словам медика, сейчас к Владимиру постепенно возвращается сознание. Впереди реконструкция лица и шанс спасти зрение.

Источник: Сергей Рыженко