Украинские медики получат 13 бронированных автомобилей для медицинской эвакуации с линии фронта. На покупку авто собрали 124 млн. грн через платформу United24.

– Авто уже приобретены и поступят в прифронтовые территории вскоре, – сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Напоминаем, что к поддержке медицинского фронта может присоединиться каждый! Продолжается сбор на скорые и генераторы для украинских медиков. Помочь спасать жизнь можно здесь: https://u24.gov.ua/uk

Украинская актриса Анастасия Цимбалару в начале лета вызвалась помочь волонтерам ОО Инициативное поколение собрать средства для приобретения пяти авто скорой помощи.

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Вместе сообществом актеров организовали онлайн-аукцион Act lots, где звезды продавали собственные ценные вещи. Чтобы собрать больше донатов, знаменитости придумывали все новые и новые мероприятия и стали полезны для нашей армии.

Фото: МОЗ