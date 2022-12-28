Українські медики отримають 13 броньованих авто для медичної евакуації з лінії фронту. На купівлю авто зібрали 124 млн грн через платформу United24.

– Авто вже придбані та надійдуть у прифронтові території незабаром, – повідомила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич.

Нагадуємо, до підтримки медичного фронту може долучитися кожен! Триває збір на “швидкі” та генератори для українських медиків. Допомогти рятувати життя можна тут: https://u24.gov.ua/uk

Українська актриса Анастасія Цимбалару на початку літа зголосилася допомогти волонтерам ГО Ініціативне покоління зібрати кошти для придбання п’яти авто швидкої допомоги.

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Разом з спільнотою акторів організували онлайн-аукціон Act lots, де зірки продавали власні цінні речі. Аби зібрати що більше донатів, знаменитості вигадували все нові й нові заходи та стали корисними для нашої армії.

Фото: МОЗ