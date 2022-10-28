Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Астронавт Скотт Келли збиратиме кошти на авто швидкої допомоги для України

28 Жовтня 2022, 12:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Скотт Келли

Американський астронавт Скотт Келлі, що став рекордсменом перебування в космосі та на орбіті, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та збиратиме кошти на авто швидкої допомоги класу С для України.

Він розвиватиме Медична допомога на платформі. Замолоду Келлі працював на швидкій допомозі, тож, не випадково, що його перший проєкт присвячено медицині.

Він власним прикладом закликає небайдужих залучитись до підтримки українських медиків, яких вважає справжніми героями.

Зараз дивляться

Під час сеансу зв’язку президентом України Володимиром Зеленським астронавт повідомив про свій намір зробити внесок на першу автівку.

Раніше амбасадорами UNITED24 стали футболіст Андрій Шевченко, тенісистка Еліна Світоліна та актор Лієв Шрайбер.

Читайте також:
гуманитарка мозШВЛ, вакуумна терапія ран, машини швидкої: яку гуманітарку отримало МОЗ на цьому тижні

Долучитися до UNITED24 можна, зробивши донат в один клік на сайті www.u24.gov.ua.

Разом ми переможемо!

Фото: Вікіпедія

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь