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Астронавт Скотт Келли будет собирать средства на авто скорой помощи для Украины

28 октября 2022, 12:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Скотт Келли

Американский астронавт Скотт Келли, ставший рекордсменом пребывания в космосе и на орбите, стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет собирать средства на авто скорой помощи класса С для Украины.

Он будет развивать направление Медицинская помощь на платформе. В юности Келли работал на скорой помощи, поэтому не случайно, что его первый проект посвящен медицине.

Он собственным примером призывает неравнодушных присоединиться к поддержке украинских медиков, которых считает настоящими героями.

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Во время сеанса связи президентом Украины Владимиром Зеленским астронавт сообщил о своем намерении сделать взнос на первый автомобиль.

Ранее послами UNITED24 стали футболист Андрей Шевченко, теннисистка Элина Свитолина и актер Лиев Шрайбер.

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Присоединиться к UNITED24 можно сделав донат в один клик на сайте www.u24.gov.ua.

Вместе мы победим!

Фото: Википедия

Источник
Минздрав
Теги
Медицина
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