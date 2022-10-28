Астронавт Скотт Келли будет собирать средства на авто скорой помощи для Украины

Американский астронавт Скотт Келли, ставший рекордсменом пребывания в космосе и на орбите, стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет собирать средства на авто скорой помощи класса С для Украины.
Он будет развивать направление Медицинская помощь на платформе. В юности Келли работал на скорой помощи, поэтому не случайно, что его первый проект посвящен медицине.
Он собственным примером призывает неравнодушных присоединиться к поддержке украинских медиков, которых считает настоящими героями.
Во время сеанса связи президентом Украины Владимиром Зеленским астронавт сообщил о своем намерении сделать взнос на первый автомобиль.
Ранее послами UNITED24 стали футболист Андрей Шевченко, теннисистка Элина Свитолина и актер Лиев Шрайбер.
Присоединиться к UNITED24 можно сделав донат в один клик на сайте www.u24.gov.ua.
Вместе мы победим!
Фото: Википедия