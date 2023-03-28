Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують 53-річного вчителя з Краматорська, який отримав важкі осколкові поранення обличчя і всього тіла під час ворожого обстрілу міста.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– Володимиру – 53, працював учителем. Пам’ятає лише розкотистий вибух снаряда, спалах. Разом із цигаркою обличчя розірвало осколками та вибуховою хвилею. Перша допомога була надана в Краматорську, – пише медик.

За його словами, в реанімацію лікарні Мечникова пацієнт надійшов з множинними осколковими пораненнями обличчя, очей, опіком дихальних шляхів, проникаючим пораненням грудної клітини, пораненням черевної порожнини і травматичною ампутацією кисті лівої руки.

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Володимир був підключений до ШВЛ.

– Хірург клініки Сергій Тимчук взявся за операцію понівеченого обличчя, від якого майже нічого не залишилося, збирав його буквально по шматочках, – пише Сергій Риженко.

За словами медика, зараз до Володимира поступово повертається свідомість. Попереду реконструкція обличчя і шанс врятувати зір.

Джерело: Сергій Риженко