Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя 21-річного захисника, який отримав важкі поранення в боях на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– Станіславу – 21. Все своє коротке життя він присвятив спорту. У 18 років став чемпіоном світу серед юніорів з кікбоксингу. Закінчив університет, отримав юридичну та економічну освіту, – пише Риженко.

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За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Стас поклав медаль і диплом на полицю і поїхав на Донбас, де зустрівся віч-на-віч зі смертю.

…Машину, в якій воїн їхав разом з побратимами, міна розірвала на шматки. Всі загинули. Але Станіслав з відірваною кінцівкою і вирваними шматками плоті на спині виповз з палаючого авто і втратив свідомість.

– У лікарні Мечникова, куди хлопця доставили в стані коми, лікарі Сергій Косульников і Валентина Ліснича зробили все можливе, щоб він вижив, – пише Сергій Риженко.

За його словами, після великої кількості операцій Станіслав, якого вже виписали з лікарні, став для медиків символом великої жаги до життя.

Джерело: Сергій Риженко