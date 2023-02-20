У бійця, що лікується в лікарні Мечникова у Дніпрі ноги, розтрощені вибухом ампутовані, в тілі десятки металевих уламків, але дух по-справжньому українській – незламний.

Богдану 47 років, родом з Кременчука, має сім’ю, діточок, але назвати їх не може, дуже слабкий.

– Боєць пережив високу ампутацію нижніх кінцівок, зупинку серця, яке реаніматологам вдалося завести, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко.

Потім у чоловіка відмовили нирки.

Зараз дивляться

Лікар-анестезіолог Вікторія Халімончик не втратила надії і до кінця бореться за життя Богдана, підключаючи апарати гемодіафільтрації.

Сьогодні 400 сеанс за останній рік.

– Професіоналізм цієї тендітної жінки рятує життя героям-українцям, що мають найважчі поранення, – зауважив Риженко.

Сама вона без пафосу говорить, що у році менше днів, ніж проведених сеансів гемодіафільтрації. Бо її робота – надавати шанс.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко