У бійця, що лікується в лікарні Мечникова у Дніпрі ноги, розтрощені вибухом ампутовані, в тілі десятки металевих уламків, але дух по-справжньому українській – незламний.
Богдану 47 років, родом з Кременчука, має сім’ю, діточок, але назвати їх не може, дуже слабкий.
– Боєць пережив високу ампутацію нижніх кінцівок, зупинку серця, яке реаніматологам вдалося завести, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко.
Потім у чоловіка відмовили нирки.
Лікар-анестезіолог Вікторія Халімончик не втратила надії і до кінця бореться за життя Богдана, підключаючи апарати гемодіафільтрації.
Сьогодні 400 сеанс за останній рік.
– Професіоналізм цієї тендітної жінки рятує життя героям-українцям, що мають найважчі поранення, – зауважив Риженко.
Сама вона без пафосу говорить, що у році менше днів, ніж проведених сеансів гемодіафільтрації. Бо її робота – надавати шанс.
Джерело: Сергій Риженко
Фото: Сергій Риженко