У бойца, лечащегося в больнице Мечникова в Днепре ноги, размозженные взрывом, ампутированы, в теле десятки металлических обломков, но дух по-настоящему украинский — несокрушимый.
Богдану 47 лет, родом из Кременчуга, имеет семью, детишек, но назвать их не может, очень слабый.
– Боец пережил высокую ампутацию нижних конечностей, остановку сердца, которое реаниматологам удалось завести, – написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко.
Потом у мужчины отказали почки.
Врач-анестезиолог Виктория Халимончик не отчаялась и до конца борется за жизнь Богдана, подключая аппараты гемодиафильтрации.
Сегодня 400 сеанс за последний год.
— Профессионализм этой хрупкой женщины спасает жизнь героям-украинцам, имеющим тяжелые ранения, — заметил Рыженко.
Сама она без пафоса говорит, что в году меньше дней, чем проведенных сеансов гемодиафильтрации. Потому что ее работа – давать шанс.
Источник: Сергей Рыженко
Фото: Сергей Рыженко