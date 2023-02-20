У бойца, лечащегося в больнице Мечникова в Днепре ноги, размозженные взрывом, ампутированы, в теле десятки металлических обломков, но дух по-настоящему украинский — несокрушимый.

Богдану 47 лет, родом из Кременчуга, имеет семью, детишек, но назвать их не может, очень слабый.

– Боец пережил высокую ампутацию нижних конечностей, остановку сердца, которое реаниматологам удалось завести, – написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко.

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Потом у мужчины отказали почки.

Врач-анестезиолог Виктория Халимончик не отчаялась и до конца борется за жизнь Богдана, подключая аппараты гемодиафильтрации.

Сегодня 400 сеанс за последний год.

— Профессионализм этой хрупкой женщины спасает жизнь героям-украинцам, имеющим тяжелые ранения, — заметил Рыженко.

Сама она без пафоса говорит, что в году меньше дней, чем проведенных сеансов гемодиафильтрации. Потому что ее работа – давать шанс.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко