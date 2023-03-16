Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь 21-летнего защитника, получившего тяжелейшие ранения в боях на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Станиславу — 21. Всю свою короткую жизнь он посвятил спорту. В 18 лет стал чемпионом мира среди юниоров по кикбоксингу. Закончил университет, получил юридическое и экономическое образование, — пишет Рыженко.

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения Стас положил медаль и диплом на полку и поехал на Донбасс, где встретился лицом к лицу со смертью.

…Машину, в которой воин ехал вместе с побратимами, мина разорвала на куски. Все погибли. Но Станислав с оторванной конечностью и вырванными кусками плоти на спине выполз из горящего авто и потерял сознание.

— В больнице Мечникова, куда парня доставили в состоянии комы, врачи Сергей Косульников и Валентина Лесничая сделали все возможное, чтобы он выжил, — пишет Сергей Рыженко.

По его словам, после большого количества операций Станислав, которого уже выписали из больницы, стал для медиков символом великой жажды жизни.

Источник: Сергей Рыженко