Команда нейрохірургів Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова успішно оперує українських військових із важкими пораненнями в голову. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор клініки Сергій Риженко.

Володимир, 40 років, важке поранення в голову з утворенням внутрішньочерепної гематоми.

Роман, 38 років, важке проникне поранення в голову з утворенням травматичної аневризми судин головного мозку.

Віталій, 42 роки, важке поранення двох півкуль головного мозку.

– Лише цього тижня врятовано в операційних 11 людських життів. Їхнє життя і життя ще 8 героїв тримається на майстерності талановитих нейрохірургів, – пише Риженко.

Він розповідає, що у відкритій операційній разом працюють нейрохірурги найвищої кваліфікації – Рокко Армонда, Андрій Сірко, Іван Бескаравайний, Юрій Чередниченко.

Рокко Армонда рятував людські життя в різних частинах світу, проводив черепно-лицьову посттравматичну реконструкцію сотням людей, діставав осколки і кулі, проводячи декомпресійну краніотомію.

Іван Бескаравайний – американський провідний нейрохірургічний технолог.

– Усе, що може бути у світі нового в порятунку після важких поранень у голову з використанням малоінвазивних методик, сьогодні є в лікарні Мечникова, – з гордістю зазначає Риженко.

За його словами, білий халат із логотипом клініки американські колеги просять дозволити забрати додому як символ своєї причетності до порятунку життів героїчних українців.

Джерело: Сергій Риженко