Цього хлопця звуть Рінат, він родом із Вінниччини. Разом з батьком добровольцями пішов на фронт захищати Україну. Мати знала, що не варто відмовляти, бо ж чоловіки – справжні українці.

Про цього пацієнта написав на своїй сторінці у соціальних мережах генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Мати зараз тут у палаті поряд із сином, гладить по волоссю, щось говорить, вірить, що він впорається і виживе. Бо ж не можна їм з батьком ось так разом піти у засвіти.

Батько загинув у Ріната на очах, сам хлопець теж отримав важке поранення і в лікарню Мечникова потрапив у комі. Мав велику крововтрату, розірвану на шматки праву ногу, важкі уламкові травми стегна і коліна лівої.

Реаніматолог Анатолій Галущак та травматолог Кирило Супруненко з колегами кожного дня по частинках збирають розтрощену ногу, виокремлюють живі тканини від мертвих, щоб не втратити кінцівку.

Батько завжди говорив сину, що мусять відстояти Україну, лікарі знають про цей заповіт і роблять усе можливе і неможливе, щоб син зміг піднятися на ноги.

Джерело і фото: Сергій Риженко