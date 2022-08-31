Лікарня-переселенка з Луганщини відновлює роботу у прифронтовому Дніпрі. У Сєвєродонецьку останніми роками вона була однією з найкращих: сучасні операційні, великий стаціонар, консультативна поліклініка.

Та після російського вторгнення медики вимушені були рятуватися і покинули своє місто. Через постійні ворожі обстріли фактично нічого не вдалося вивезти, лише дорогого обладнання там залишилось на 300 млн грн. Що з того вціліло – невідомо.

Зараз дивляться

– Зараз відновлюємо роботу лікарні. Почали з поліклінічного відділу, – розповів в. о. генерального директора Луганської обласної клінічної лікарні Борис Загідько. – Це найбільш потрібне відділення. Та й відновити його легше, ніж стаціонарну допомогу.

Лікарню буквально відроджують – у нових кабінетах у приміщенні бізнес-центру кваліфіковану допомогу вже надають 12 вузькоспеціалізованих фахівців.

Медсестра Наталія Михайленко вже вдруге втікає від війни. Виїхати до Дніпра з-під обстрілів було складно. Роботу почала шукати одразу. Їй пощастило: повернулася не тільки до улюбленої справи, а й у рідний колектив.

– Коли подзвонило керівництво і викликало на роботу, ми зраділи, – розказала Наталія. – Дніпро нас прийняло. Ми радіємо, що є робочі місця.

У поліклініці в Сєверодонецьку працювало більше пів сотні лікарів, нині – вдвічі менше. Усі одне одного знають і підтримують, радіють, що змогли об”єднатися разом у Дніпрі. Пацієнти пішли одразу.

– В основному звертаються до нас біженці з Луганщини, – повідомила в. о. старшої медсестри Луганської обласної клінічної лікарні Наталія Сокирко. – До кардіолога, уролога звертаються, на УЗД, для функціональної діагностики. До всіх лікарів, які в нас є, звертаються.

З обладнанням частково допомогли благодійні фонди. Зокрема, з апаратом УЗД – саме такий працював у перинатальному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні. Але російські снаряди його знищили ще під час перших обстрілів міста.

– Будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарів. І це будемо робити за рахунок різних джерел, – повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. – Це і обласні бюджети, і Міністерство охорони здоров”я. І в багатьох напрямах нам допомагають благодійні фонди.

Уже найближчим часом лікарню планують розширяти. Насамперед відкрити кілька палат денного стаціонару.

Фото: Луганська ОВА