Больница-переселенка с Луганщины возобновляет работу в прифронтовом Днепре. В Северодонецке в последние годы она была одной из лучших: современные операционные, большой стационар, консультативная поликлиника.

Но после российского вторжения медики вынуждены были спасаться и покинули свой город. Из-за постоянных вражеских обстрелов фактически ничего не удалось вывезти, только дорогостоящего оборудования там осталось на 300 млн грн. Что из этого уцелело – неизвестно.

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— Сейчас возобновляем работу больницы. Начали с поликлинического отделения, — рассказал и. о. генерального директора Луганской областной клинической больницы Борис Загидько. — Это наиболее нужное отделение. Да и восстановить его легче, чем стационарную помощь.

Больницу буквально возрождают – в новых кабинетах в помещении бизнес-центра квалифицированную помощь уже оказывают 12 узкоспециализированных специалистов.

Медсестра Наталья Михайленко уже во второй раз убегает от войны. Выехать в Днепр из-под обстрелов было сложно. Работу начала искать сразу. Ей повезло: вернулась не только к любимому делу, но и в родной коллектив.

— Когда позвонило руководство и вызвало на работу, мы обрадовались, — рассказала Наталья. — Днепр нас принял. Мы рады, что есть рабочие места.

В поликлинике в Северодонецке работало более полусотни врачей, сейчас – вдвое меньше. Все друг друга знают и поддерживают, радуются, что смогли объединиться вместе в Днепре. Пациенты пошли сразу.

— В основном обращаются к нам беженцы с Луганщины, — сообщила и. о. старшей медсестры Луганской областной клинической больницы Наталья Сокирко. — К кардиологу, урологу обращаются, на УЗИ, для функциональной диагностики.

С оборудованием отчасти помогли благотворительные фонды. В частности, с аппаратом УЗИ – именно такой работал в перинатальном отделении Луганской областной клинической больницы. Но российские снаряды его уничтожили еще во время первых обстрелов города.

— Будем сейчас работать над тем, чтобы обеспечить всем необходимым врачей. И это будем делать за счет разных источников, — сообщил начальник Луганского ОВА Сергей Гайдай. — Это и областные бюджеты, и Министерство здравоохранения. И по многим направлениям нам помогают благотворительные фонды.

Уже в ближайшее время больницу планируют расширять. Прежде всего, открыть несколько палат дневного стационара.

Фото: Луганская ОВА