Этого парня зовут Ринат, он родом из Винницкой области. Вместе с отцом добровольцами ушел защищать Украину.

Мать знала, что не стоит отговаривать, ведь мужчины — настоящие украинцы.

Об этом пациенте написал на своей странице в социальных сетях Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова.

Мать сейчас здесь в палате рядом с сыном, гладит по волосам, что-то говорит, верит, что он справится и выживет. Ведь нельзя им с отцом вот так вместе уйти в мир иной.

Отец погиб у Рината на глазах, сам парень тоже получил тяжелое ранение и в больницу Мечникова попал в коме. Имел большую кровопотерю, разорванную на куски правую ногу, тяжелые осколочные травмы бедра и колена левой.

Реаниматолог Анатолий Галущак и травматолог Кирилл Супруненко с коллегами каждый день по частям собирают раздробленную ногу, отделяют живые ткани от мертвых, чтобы не потерять конечность.

Отец всегда говорил сыну, что должны отстоять Украину, врачи знают об этом завещании и делают все возможное и невозможное, чтобы сын смог подняться на ноги.

Источник и фото: Сергей Рыженко