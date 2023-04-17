Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Отец велел отстоять Украину: в Днепре спасают бойца с тяжелым ранением ног

17 апреля 2023, 18:37
Валентина Андрейко журналіст
медики

Этого парня зовут Ринат, он родом из Винницкой области. Вместе с отцом добровольцами ушел защищать Украину.

Мать знала, что не стоит отговаривать, ведь мужчины — настоящие украинцы.

Об этом пациенте написал на своей странице в социальных сетях Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова.

Мать сейчас здесь в палате рядом с сыном, гладит по волосам, что-то говорит, верит, что он справится и выживет. Ведь нельзя им с отцом вот так вместе уйти в мир иной.

Отец погиб у Рината на глазах, сам парень тоже получил тяжелое ранение и в больницу Мечникова попал в коме. Имел большую кровопотерю, разорванную на куски правую ногу, тяжелые осколочные травмы бедра и колена левой.

Реаниматолог Анатолий Галущак и травматолог Кирилл Супруненко с коллегами каждый день по частям собирают раздробленную ногу, отделяют живые ткани от мертвых, чтобы не потерять конечность.

Отец всегда говорил сыну, что должны отстоять Украину, врачи знают об этом завещании и делают все возможное и невозможное, чтобы сын смог подняться на ноги.

Читайте также:
рубежное больницаБольница-переселенка: в Днепре заработала консультационная поликлиника из Северодонецка

Источник и фотоСергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова порятунок Травма
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь