Нейрохірурги, які оперували дівчину, визнають: те, що вона вижила, справжнє диво.

Фахівці Київської міської клінічної лікарні №17 врятували 25-річну Ірину з Умані. Під час ракетної атаки по місту 28 квітня, коли терористи влучили в багатоповерхівку, вона отримала важке поранення головного мозку.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Мама Ірини розповідає, що сигналу повітряної тривоги вона не чула. Прокинулася від гучного звуку, одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю. Але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тільки тоді мати побачила, що подушка, на якій спала дівчина, просякнута кров’ю.

Медики швидкої констатували вогнепальне поранення головного мозку. Ірину оперативно доправили до Києва, до лікарні, яка ще з часів Майдану спеціалізується на важких травмах голови.

Тут з’ясувалося, що сантиметровий осколок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився в потиличній частині. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менш як пів сантиметра. І тоді неминуча смерть.

– Нейрохірурги, які оперували дівчину, визнають, що те, що вона вижила, – справжнє диво. Не кажучи вже про те, що вона була при тямі і могла відповідати на запитання, – йдеться в повідомленні.

Осколок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном і видалили за допомогою спеціального магніту. Допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм

За словами медиків, зараз життю Ірини нічого не загрожує. Дівчина відновлюється. Хоча права частина тіла ще погано слухається, лікарі кажуть: потрібен час.

Сама Ірина мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя.

Фото: МОЗ