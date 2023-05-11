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Великий осколок застряг у серці: у Дніпрі врятували життя 48-річного захисника

11 Травня 2023, 13:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дістали кулю з серця Дніпро
Джерело: Depositphotos

Завдяки високотехнологічному обладнанню та майстерності кардіохірургів вдалося успішно дістати осколок.

Фахівці Дніпропетровського обласного клінічного центру діагностики та лікування зробили складну операцію на серці та врятували життя 48-річному воїну.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Захисника госпіталізували з множинними пораненнями та великим уламком, що застряг у правому шлуночку серця, – пишуть медики.

За їхніми словами, після проведення комп’ютерної томографії кардіохірургам було недостатньо даних про місце розташування уламка.

Фахівці зазначають, що тільки завдяки високотехнологічному ангіографічному обладнанню, майстерності та досвіду кардіохірургів вдалося успішно дістати уламок.

За словами лікарів, наразі життю воїна нічого не загрожує, він проходитиме реабілітацію.

Джерело: Дніпропетровський ОКЦДЛ

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Дніпро Медики Операція українські військові
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