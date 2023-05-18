Перше слово після операції – Неля. Це ім’я дружини. Цілодобово тримав її обома руками, боячись відпустити…

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя важко пораненого 41-річного захисника: ворожа куля пройшла через мозок і застрягла в потилиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Перше слово після операції – Неля. Це ім’я дружини. Потім став згадувати її номер телефону. Далі цілодобово тримав її обома руками, боячись відпустити, – пише Риженко.

Віталій родом із Житомирської області. До війни працював оператором. Із дружиною Нелею виховує трьох дітей – двох синів і доньку. Старший син на третьому курсі військової академії, молодші ще школярі.

Віталій з перших днів на фронті.

– Професор Андрій Сірко та його американський колега Рокко Армонда протягом п’яти годин зробили унікальну операцію і врятували життя, – пише Сергій Риженко.

За словами керівника клініки, Віталій разом із дружиною збирає речі, щоб їхати до Києва на реабілітацію. Професори-нейрохірурги віддали йому кулю, яка мало не забрала життя героя, як амулет захисту від ворогів.

Джерело: Сергій Риженко