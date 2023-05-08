Понівечене осколками тіло, обпечене обличчя. Але дух український — незламний…

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 39-річного захисника, якому вибухом відірвало дві руки та ногу, обпекло обличчя. Воїн дивом залишився живим, адже в його тілі майже не залишилося крові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор клініки Сергій Риженко.

– Антону – 39. Він мій земляк із Черкас, був успішним менеджером. Пішов добровольцем захищати Україну. У бою за Бахмут вибухом відірвало дві руки і ногу. У його кремезному тілі майже не залишилося крові, – пише Риженко.

Як повідомив медик, коли воїна доправили в Дніпро, гемоглобін упав до 30, серце ледь билося. Щоб стабілізувати важкий стан, герою перелили 8,5 л крові.

Антон тривалий час перебував у комі. Його дружина Альона серцем відчувала, що сталося щось страшне. Але не знала, як знайти коханого чоловіка, як із ним зв’язатися.

– Разом із медиками Мечникова він боровся за своє життя. Втрата двох рук і ноги, важкий травматичний шок залишали мало шансів. Але він вижив і активно йде на поправку, – пише Риженко.

За його словами, реаніматологи відділення політравми створили справжнє диво.

Як написав у коментарі до цього посту заступник меддиректора лікарні з надання екстреної медичної допомоги Олександр Толубаєв, на воїна чекає тривалий шлях до відновлення, загоєння ран, реабілітація, складне протезування.

– Таких пацієнтів сотні, тисячі… Військових і цивільних. Тому мережа потужних реабілітаційних центрів має розвиватися по всій Україні, – зазначає медик.

Нині співробітники Мечникова готують документи на протезування Антона за кордоном.

Увага! Лікарня Мечникова завтра, 9 травня, проводить донорський день. Запрошують усіх охочих здати кров для військовослужбовців і мирних жителів, які постраждали в гарячих точках.

Джерело: Сергій Риженко