Изувеченное осколками тело, обоженное лицо. Но дух украинский — несокрушимый…

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 39-летнего защитника, которому взрывом оторвало две руки и ногу, обожгло лицо. Воин чудом остался жив, ведь в его теле почти не осталось крови.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор клиники Сергей Рыженко.

— Антону – 39. Он мой земляк из Черкасс, был успешным менеджером. Ушел добровольцем защищать Украину. В бою за Бахмут взрывом оторвало две руки и ногу. В его коренастом теле почти не осталось крови, — пишет Рыженко.

Как сообщил медик, когда пациента доставили в Днепр, гемоглобин упал до 30, сердце едва билось. Чтобы стабилизировать тяжелейшее состояние, герою перелили 8,5 л крови.

Антон долго время находился в коме. Его жена Алена сердцем чувствовала, что случилось что-то страшное. Но не знала, как найти любимого мужа, как с ним связаться.

— Вместе с медиками Мечникова он боролся за свою жизнь. Утрата двух рук и ноги, тяжелый травматический шок оставляли мало шансов. Но он выжил и активно идет на поправку, — пишет Рыженко.

По его словам, реаниматологи отделения политравмы сотворили настоящее чудо.

Как написал к комментарии к этому посту заместитель меддиректора больницы по оказанию экстренной медицинской помощи Александр Толубаев, воину предстоит длительный путь к восстановлению, заживлению ран, реабилитация, сложное протезирование.

— Таких пациентов сотни, тысячи… Военных и гражданских. Поэтому сеть мощных реабилитационных центров должна развиваться по всей Украине, — отмечает медик.

В настоящее время сотрудники Мечникова готовят документы на протезирование Антона за границей.

Внимание! Больница Мечникова завтра, 9 мая, проводит донорский день. Приглашают всех желающих сдать кровь для военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в горячих точках.

Источник: Сергей Рыженко