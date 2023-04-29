Украинские медики, в основном, женщины — врачи, средний и младший медперсонал — с началом российского вторжения эвакуировались из Украины, чтобы спасти своих детей. Выезд за границу украинских женщин с детьми был массовым и масштабным.

Украинский центр здравоохранения (УЦЗ) провел исследование Медицина во время войны: влияние полномасштабного вторжения России на систему здравоохранения Украины.

По результатам этого исследования можно назвать тревожные цифры: количество медперсонала в Украине в 2022 году снизилось на 14% по сравнению с 2021 годом.

Среди медиков, покинувших родные города и села, больше всего младшего медперсонала — 16,5%.

Понятно, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия и на временно оккупированных РФ территориях, количество медиков уменьшилось в разы.

К сожалению, выехавшие с прифронтовых и оккупированных территорий медицинские работники не пополнили ряды медиков в тыловых регионах. Исключение — Полтавская область, в которой, за счет перемещенных лиц, несколько увеличилось количество врачей.

Все это подтверждает опасения, что большинство все же решили спасаться за границей. И миграция эта обрела невиданный масштаб.

В то же время, Министерство здравоохранения Польши предоставило УЦЗ сведения о количестве медиков, получивших в прошлом году разрешение на работу по специальности в Польше.

По состоянию на конец февраля 2023 года в Польше трудоустроились чуть более 2300 врачей и более 1060 медсестер и санитарок. Эти цифры следует оценивать с учетом того, что всего в Польше зарегистрировано 1,8 млн украинских беженцев.

Таким образом, трудоустроились в соседней стране менее 1% от довоенного количества украинских медиков.

УЦЗ уточнил, что исследование проводилось с учетом данных, которые предоставила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), а они, в свою очередь, принимали во внимание только тех медиков, которые работали в медучреждениях, подписавших контракты с НСЗУ.

То есть, это означает, что на самом деле масштабы дефицита медработников в Украине еще больше.