Українські медики, здебільшого, жінки – лікарі, середній і молодший медперсонал – із початком російського вторгнення евакуювалися з України, щоб врятувати своїх дітей. Виїзд за кордон українських жінок з дітьми був масовим і масштабним.

Український центр охорони здоров’я (УЦЗ) провів дослідження Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров’я України.

За результатами цього дослідження можна назвати тривожні цифри: кількість медперсоналу в Україні у 2022 році знизилася на 14% порівняно з 2021 роком.

Серед медиків, які полишили рідні міста і села, найбільше молодшого медперсоналу – 16,5%.

Зрозуміло, що в регіонах, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованих РФ територіях, кількість медиків зменшилася в рази.

На жаль, виїхавши з прифронтових і окупованих територій, медичні працівники не поповнили лави медиків у тилових регіонах. Виняток – Полтавська область, у якій через переміщених осіб дещо збільшилася кількість лікарів.

Усе це підтверджує побоювання, що більшість все ж вирішили рятуватися за кордоном. І міграція ця набула небаченого масштабу.

Водночас Міністерство охорони здоров’я Польщі надало УЦЗ відомості про кількість медиків, які минулого року отримали дозвіл на роботу за фахом у Польщі.

Станом на кінець лютого 2023 року в Польщі працевлаштувалися трохи більше від 2300 лікарів і понад 1060 медсестер і санітарок. Ці цифри варто оцінювати з огляду на те, що всього у Польщі зареєстровано 1,8 млн українських біженців.

Тож працевлаштувалися у сусідній країні менш ніж 1% від довоєнної кількості українських медиків.

УЦЗ уточнило, що дослідження проводилося з урахуванням даних, які надала Національна служби здоров’я України (НСЗУ), а вони, у свою чергу, брали до уваги лише тих медиків, які працювали в медустановах, що підписали контракти з НСЗУ.

Інакше кажучи, це означає, що насправді масштаби дефіциту медпрацівників в Україні ще більші.