Ще до повномасштабної війни, коли почалася епідемія коронавірусу, Польща відчувала нестачу медичного персоналу. Їхні молоді лікарі, щойно отримавши європейський диплом часто їдуть працювати в Німеччину чи Фінляндію, де робота оплачується краще.

Відтак Польща змушена була реагувати, й у 2019 році запровадила спрощену систему працевлаштування для медиків-іноземців. Раніше їм треба було складати іспити зі спеціалізації та мови, а нині – лише подати документи в Міністерство охорони здоров’я й отримати дозвіл на роботу, щоправда, лише на п’ять років.

Через повномасштабну війну, багато українськтх лікарів опинились у Польщі та легко влаштовуються на роботу.

Зараз дивляться

Олександра із Запоріжжя майже рік у Польщі, одного разу їй знадобилася лікарська допомога. Дівчина вистояла не одну чергу, не до одного польського спеціаліста. Та через мовний бар’єр важко було отримати повноцінну лікарську пораду.

– Буває складно пояснити, що саме тебе турбує, що болить, яка в тебе хвороба і з якою метою ти прийшла до лікаря. А найскладніше – зрозуміти, що тобі на те відповідає лікар, – каже дівчина.

Врешті, через знайомих Олександра знайшла лікарку з України. Як виявилося в Польщі, від початку повномасштабної війни працює понад 2,5 тис. українських медиків.

Пані Ірина – власниця мережі сімейних клінік на заході Польщі, каже, за рік до колективу долучилися три лікарі з України. Працевлаштуватися нескладно.

Уряд Польщі ухвалив закон, який дозволяє українським медикам працювати на підставі дозволу Міністерства охорони здоровя, без нострифікації диплому. Документ діє п’ять років і має обмеження.

– Лікар може працювати тільки в одному місці. Під наглядом лікаря-спеціаліста. Але працює за своєю спеціальністю. Зарплата не відрізняється від лікарів із Польщі, – каже Ірина.

Серед іншого – лікарі з України отримують житло, іноді навіть робоче авто.

– Тут все робиться для того щоб лікар працював і не замислювався, де йому взяти папір, щоби надрукувати, – зазначає Ірина.

Пан Віктор – сімейний лікар з Нікополя. У польській лікарні працює від червня 2022 року. У роботі порозумівся швидко, нині посилено вчить польську, але вже добре розуміє пацієнтів.

– Симптоми хвороби і скарги, які пацієнт називає – кашель – так і буде кашель. Нежить трохи по-іншому. Болі – так само. Тож тут не тяжко знайти взаєморозуміння, – каже Віктор.

Лікар зізнається, як і в Україні, поляки іноді люблять віддячити.

– Можуть принести шоколадку, чай, жінці-лікарю – квіти. Кілька разів мені пропонували гроші, я відмовлявся. Казав так – якщо ви хочете допомогти, то купіть, будь ласка, свічки – моя дружина зробить з них окопні свічки. І так ви допоможете Україні, бо я отримую зарплатню, – каже лікар.

Українських медиків польські колеги хоч і сприймають як конкурентів за рівень знань і вмінь, попри це, всіляко підтримують, бо впоратися з мільйонами українських біженців їм самим було б важко.

– Лікарів не вистачає декілька тисяч. Не вистачає практично у кожній спеціалізації. Є спеціальності дефіцитні. Не вистачає катастрофічно сімейних лікарів, нейрохірургів, травматологів, урологів, хірургів, – зазначає Ірина.

Та, попри комфортні умови праці, більшість українців таки планують повернутися додому. Окрім перемоги мріють і про гідну оплату в професії.