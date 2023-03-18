У Польщі переселенці можуть отримати кеш-допомогу на придбання ліків, повідомляє МінРеінтеграції.

Для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням

Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.

Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96 .

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Джерело: МінРеінтеграції