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500 злотих на ліки для українських переселенців у Польщі: як отримати

18 Березня 2023, 13:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

У Польщі переселенці можуть отримати кеш-допомогу на придбання ліків, повідомляє МінРеінтеграції.

Для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

  • Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.
  • Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням.  Далі вам надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.
  • Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.
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Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96 .

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Джерело: МінРеінтеграції

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