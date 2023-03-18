В Польше переселенцы могут получить кэш-помощь на приобретение лекарств, сообщает МинРеинтеграции.

Для переселенцев из Украины, которые пересекли границу после 24 февраля, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine.

Главным условием присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Чтобы подать заявку на очередь, необходимо оставить свой электронный адрес по ссылке. Далее вам пришлют уведомления с последующими инструкциями для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрихкод, который позволит ему приобрести лекарственные средства на сумму до 500 злотых.

Более подробно об условиях участия в программе можно узнать по телефону горячей линии: +48 42 612 09 96 .

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Источник: МинРеинтеграции