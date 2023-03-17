Украинцы, которые после 24 февраля вынужденно выехали в Польшу, имеют право на возмещение средств за приобретение лекарств на тех же условиях, что и поляки.

Чтобы получить возмещение за лекарства, необходимо иметь рецепт, выданный врачом, а также номер PESEL и документ, подтверждающий пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года.

Список лекарств, подлежащих возмещению, есть здесь. Имейте в виду, что список лекарств ежемесячно изменяется.

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Получить безвозмездное лекарство или купить их со скидкой можно только в тех аптеках, которые имеют подписанный контракт с Национальным фондом здравоохранения (NFZ) Польши.

Источник: МинРеинтеграции