Українці, які після 24 лютого вимушено виїхали до Польщі, мають право на відшкодування коштів за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки.

Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати рецепт, виданий лікарем, а також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року.

Список ліків, за які йде відшкодування, є за посиланням. Майте на увазі, що перелік ліків щомісяця змінюється.

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Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Джерело: МінРеінтеграції