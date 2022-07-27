Через війну, яку розв’язала Росія проти України, багато українців залишили власні домівки, або живуть поблизу лінії зіткнення і потерпають від обстрілів.

В таких умовах часто не вистачає не тільки харчових продуктів, але й ліків. Особливо страждають люди з хронічними захворюваннями: діабетом, гіпертонією, епілепсією, психічними захворюваннями, коли приймання ліків має бути постійним.

Для тих, хто потребує медикаментозного лікування, МОЗ нагадує, що в Україні працює програма Доступні ліки, завдяки якій пацієнти можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою.

Зараз дивляться

У державі продовжує працювати програма реімбурсації (відшкодування), як і до війни вона розповсюджується на 401 лікарський засіб: 198 – від серцево-судинних хвороб; 51 – від діабету ІІ типу; 47 – інсуліни; 27 – для профілактики інсультів та інфарктів; 30 – від розладів психіки та поведінки; 27 – від епілепсії; 16 – для лікування бронхіальної астми; 5 – у разі нецукрового діабету.

Для того, щоб отримати доступні ліки під час війни, необхідно звернутися до:

свого лікаря, з яким укладено декларацію і є зв’язок;

до будь-якого іншого сімейного лікаря (якщо ви змушені були змінити місце проживання), терапевта чи педіатра, з яким декларації немає. Адже первинна допомога для ВПО надається у повному обсязі;

психіатра, або невролога, якщо необхідні ліки через розлади психіки та поведінки або при епілепсії;

лікаря-ендокринолога, якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування інсуліном. Зміни в схему вносить також він. А після затвердження схеми виписувати рецепти на інсуліни може й сімейний лікар.

Далі – лікар виписує рецепт на потрібні пацієнту ліки. З цим рецептом – паперовим або електронним – пацієнт може звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати. Знайти найближчу таку аптеку можна за телефоном 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Ще одна наявна на сьогодні можливість отримати ліки безоплатно – звернутись до пунктів видачі ліків, які розповсюджують їх як гуманітарну допомогу. Щоб дізнатися адресу такого найближчого пункту, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров’я.

Враховуючи, що з 1 серпня поступово запроваджуватиметься – в рамках перехідного періоду – електронний рецепт на антибіотики, що має запобігти їх неконтрольованому відпуску та нераціональному вживанню, наразі опрацьовується питання включення й антибактеріальних препаратів до переліку тих, вартість яких може відшкодовуватися з державного бюджету.