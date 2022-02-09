В Україні продовжують інтегрувати послуги з реабілітації в електронну систему охорони здоров’я.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

– Уряд продовжує вдосконалювати нормативно-правову базу для розширення е-послуг у сфері охорони здоров’я. Сьогодні ми ухвалили рішення, яке імплементує реабілітаційну складову до електронної системи охорони здоров’я, – зазначив він.

Крім того, Шмигаль додав, що в ЕСОЗ уже впроваджено єдину електронну медичну картку, формування та наповнення якої здійснюють всі підключені до системи надавачі медичних послуг. Це забезпечує збір інформації про пацієнта в одному місці.

Електронна система охорони здоров’я (eHealth) — це велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалась у паперових картках пацієнтів та у документах лікарів. На сьогодні триває розвиток ключових систем і реєстрів, необхідних для сфери охорони здоров’я.

У МОЗ розповіли, що в Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, гострої респіраторної хвороби Covid-19 або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

У разі виникнення симптомів хвороби пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.