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В Україні лікарняний можна отримати онлайн. Як це зробити

9 Лютого 2022, 10:33
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
електронний лікарняний
Джерело: Depositphotos

В Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, гострої респіраторної хвороби Covid-19 або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 9 лютого. Так, Міністерство розробило та видало наказ № 233 Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках, який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

– Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки.  Сьогодні вони найбільше відчувають на собі тягар у зв’язку з особливістю штаму Омікрон швидко поширюватися, – зазначив міністр.

За словами Ляшка, у разі виникнення симптомів коронавірусу, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.

У МОЗ вважають, що це значно розвантажить лікаря та дасть змогу іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірус.

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Джерело
МОЗ
Теги
Лікарняні , МОЗ України
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