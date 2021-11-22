Коли почалася пандемія, в Україні було запроваджено можливість відкриття лікарем листка непрацездатності на підставі телефонної розмови із пацієнтом.

Однак виявилося, що пацієнти почали зловживати цим правом, і заочне відкриття лікарняного було скасоване.

Як відкривається е-лікарняний

Тепер пацієнт має звернутися до лікаря особисто, а той має провести огляд пацієнта та створити йому медичний висновок, за яким автоматично сформується електронний лікарняний.

Бувають випадки, коли пацієнти вважають відкриттям е-лікарняного день запису до лікаря на прийом. Тож важливо пам’ятати, що телефонна розмова із спеціалістом рецепції лікарні під час запису до лікаря не є експертизою його непрацездатності.

Початок непрацездатності фіксує виключно лікар під час особистого огляду – саме цей день і буде першим днем е-лікарняного.

У який термін потрібно призначити допомогу за е-лікарняним?

Процедура і строки призначення допомоги за е-лікарняними не змінились: призначити працівнику матеріальне забезпечення необхідно упродовж 10 календарних днів з дати видачі лікарняного, ще п’ять робочих днів відведено для формування заяви-розрахунку.

Водночас, визначення дати видачі паперового і е-лікарняного відрізняються.

Датою видачі для е-лікарняного вважається восьмий день після дати закриття, яка зазначена в документі. А для е-лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день після дати відкриття.

Тож 10 днів на призначення матеріального забезпечення починають рахуватись саме з дати видачі е-лікарняного, тобто з восьмого дня після дати його закриття (або дати відкриття для е-лікарняних по вагітності та пологах).

Як перетинаються періоди тимчасової непрацездатності в різних е-лікарняних?

Період непрацездатності працівника визначається в медичному висновку та відображається в е-лікарняному. Однак, коли до електронної системи охорони здоров’я надходить інший медичний висновок, і періоди непрацездатності перетинаються, тривалість е-лікарняних може бути скорочена.

Є три найчастіші причини скорочення:

коли новий медвисновок створено в межах одного випадку непрацездатності;

коли новий медвисновок не пов’язаний із попереднім, але засвідчує непрацездатність в межах тієї ж категорії;

і коли новий медичний висновок засвідчує початок іншого страхового випадку з іншої категорії причин непрацездатності.

Джерело: ФСС