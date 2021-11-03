Нещодавно в Україні запроваджено е-лікарняні листки. У зв’язку з тим, що справа нова та не все ще налагоджено як слід, виникають питання, на відповіді на які дає Фонд соціального страхування України (ФССУ).

Як з’ясувати, коли оплатять е-лікарняний

Зараз це можна зробити самостійно онлайн – інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щодня оновлюється у телеграм-канал.

Запам’ятайте, що перші п’ять днів страхового випадку оплачує роботодавець, а решту аж до одужання фінансує Фонд соціального страхування України (за винятком допомог по вагітності та пологах і по догляду за хворими дітьми – вони оплачуються за кошти ФССУ з першого дня).

Щоб дізнатись дату фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним – не втрачайте зв’язок і цікавтесь станом оформлення заяви.

Уточнити дату можна також у відділенні Фонду, для цього у кожному обласному управлінні створено окремі гарячі лінії.

Коли е-лікарняний стане готовим до оплати

Починати призначення працівнику матеріального забезпечення і оформлення заяви-розрахунку можна з дати видачі е-лікарняного.

Датою видачі для електронних листків непрацездатності вважається восьмий день після дати закриття, яка зазначена в документі.

А для е-лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день після дати відкриття.

Однак е-лікарняні можуть ставати готовими до сплати зарано – у таких випадках потрібно орієнтуватись на дати.

Ці технічні неточності поступово врегулюють.

Якщо лікарняний не створено

Найчастіше помилки при створенні е-лікарняних пов’язані з ідентифікаційними даними.

Інформація про пацієнта завантажується з реєстру пацієнтів у медичний висновок автоматично і співпадає з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем.

Якщо дані пацієнта, зазначені у декларації, відрізняються від даних у реєстрі застрахованих осіб – е-лікарняний не буде створено.

Часто такі помилки виникають, якщо інформацію про пацієнта вчасно не оновили. Тому ретельно перевіряйте всі свої дані та внесіть актуаілні і виправіть помилки

Е-лікарняний буде створено після виправлення неточностей.

Потрібно завчасно перевіряти правильність всіх даних і вчасно повідомляти сімейного лікаря та роботодавця про всі зміни.

Увага! Е-лікарняний не буде сформований, якщо відсутня інформація про трудові відносини або вона недостовірна. У такому випадку роботодавець має подати податковий звіт, уточнення до нього або повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Електронні лікарняні запроваджені з метою вибудови ефективних процесів, що мінімізують корупційні ризики видачі необґрунтованих лікарняних, зменшують навантаження на лікарів і спрощують процес отримання страхових виплат.

Джерело: Фонд соціального страхування