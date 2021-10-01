Україна з 1 жовтня повністю перейшла на електронні лікарняні. Таким чином їхнє оформлення відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 жовтня.

– Отримання електронних лікарняних – це не просто переведення поточної системи в електронну форму, а вибудова більш ефективних процесів, що мінімізують корупційні ризики видачі необґрунтованих лікарняних, зменшують навантаження на лікарів і спрощують процес отримання страхових виплат, – зазначив він.

Нині уже створили понад 1,1 млн електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі.

За словами міністра, електронні лікарняні – це прозорий, зручний для пацієнта та підзвітний для лікаря процес фіксації надання медичних послуг та подальших страхових виплат. Пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину.

Крім того, до Електронного реєстру листків непрацездатності не передається жодна інформація щодо чутливих медичних даних, зокрема щодо встановлених діагнозів.

На що пацієнтам важливо звертати увагу Щоб не допустити помилок під час оформлення е-лікарняних пацієнту рекомендовано: детально перевіряти дані, які лікар вносить у медичний висновок;

впевнитися, що отримано СМС повідомлення з номером цього висновку, який вказаний в електронній системі охорони здоров’я;

отримати СМС повідомлення від Пенсійного фонду з номером електронного листка непрацездатності;

поінформувати роботодавця будь-яким зручним способом, про перебування на лікарняному;

у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно, завчасно проінформувати про це роботодавця та свого лікаря;

поінформувати лікаря на початку хвороби про уже відкриті лікарняні листки;

у разі виявлення помилки у створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював. Лікар, своєю чергою, протягом семи днів може внести зміни. На що лікарям важливо звертати увагу Ляшко стверджує, що з 1 жовтня видаються лише електронні лікарняні, крім наступних чотирьох випадків: продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані до 1 жовтня; спливу строку, протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність; у такому випадку рішення про видачу лікарняного приймає ЛКК, а за її відсутності керівник закладу; застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини – на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини; для незастрахованої особи в таких випадках видається довідка за формою 147/о; виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності більше ніж протягом семи днів з дати створення медичного висновку – до усунення таких проблем (помилок).