Украина с 1 октября полностью перешла на электронные больничные. Таким образом их оформление будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 1 октября.

— Получение электронных больничных – это не просто перевод текущей системы в электронную форму, а построение более эффективных процессов, минимизирующих коррупционные риски выдачи необоснованных больничных, уменьшают нагрузку на врачей и упрощают процесс получения страховых выплат, — отметил он.

Сейчас уже создали более 1,1 млн электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в 2 991 учреждении.

По словам министра, электронные больничные — это прозрачный, удобный для пациента и подотчетный для врача процесс фиксации предоставления медицинских услуг и последующих страховых выплат. Пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту.

Кроме того, в электронный реестр листов нетрудоспособности не передается ни одна информация относительно чувствительных медицинских данных, в частности относительно установленных диагнозов.

На что пациентам важно обращать внимание

Чтобы не допустить ошибок во время оформления е-больничных пациенту рекомендовано:

детально проверять данные, которые врач вносит в медицинское заключение;

убедиться, что получено СМС сообщение с номером этого вывода, который указан в электронной системе здравоохранения;

получить СМС уведомление от Пенсионного фонда с номером электронного листа нетрудоспособности;

уведомить работодателя любым удобным способом, о пребывании на больничном;

в случае изменения каких-либо персональных данных необходимо заблаговременно проинформировать об этом работодателя и своего врача;

проинформировать врача в начале болезни об уже открытых больничных листах;

в случае выявления ошибки в созданном медицинском заключении, необходимо обратиться к врачу, который его создавал. Врач, в свою очередь, в течение семи дней может внести изменения.

На что врачам важно обращать внимание

Ляшко утверждает, что с 1 октября выдаются только электронные больничные, кроме следующих случаев:

продление и закрытие листов нетрудоспособности, которые были выданы до 1 октября; истечения срока, в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности; в таком случае решение о выдаче больничного принимает ЛКК, а в ее отсутствие руководитель учреждения; застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка — на основании этого свидетельства и решения суда об усыновлении ребенка; для незастрахованного лица в таких случаях выдается справка по форме 147/о; возникновение технических проблем (ошибок) по передаче данных между ЭРЛН и ЭСОЗ, которые приводят к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания медицинского заключения – к устранению таких проблем (ошибок).

Также с сегодняшнего дня будут формироваться медицинские заключения с категорией беременность и роды и для пациентов с диагнозами из особо чувствительных нозологий: ВИЧ/СПИД и расстройства психики.