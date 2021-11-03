Недавно в Украине введены е-больничные листья. В связи с тем, что дело новое, и не все еще налажено как следует, возникают вопросы, ответы на которые дает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

Как выяснить, когда оплатят е-больничный

Сейчас это можно сделать самостоятельно онлайн – информация о состоянии финансирования больничных и декретных пособий ежедневно обновляется в телеграмм-канале.

Запомните, что первые пять дней страхового случая оплачивает работодатель, а остальное вплоть до выздоровления финансирует Фонд социального страхования Украины (за исключением пособий по беременности и родам и уходу за больными детьми – они оплачиваются ФССУ с первого дня).

Чтобы узнать дату финансирования, нужно знать точную дату предоставления работодателем заявления-расчета по е-больничному – не теряйте связь и интересуйтесь состоянием оформления заявления.

Уточнить дату можно также в отделении Фонда, для этого в каждом областном управлении созданы отдельные горячие линии.

Когда е-больничный станет готов к оплате

Начинать назначение работнику материального обеспечения и оформление заявления-расчета можно с даты выдачи е-больничного.

Датой выдачи для электронных листков нетрудоспособности считается восьмой день после даты закрытия, указанной в документе.

А для е-больничных по беременности и родам – восьмой день после даты открытия.

Однако е-больничные могут становиться готовыми к оплате рано – в таких случаях нужно ориентироваться на даты.

Эти технические неточности постепенно урегулируются.

Если больничный не создан

Чаще ошибки при создании е-больничных связаны с идентификационными данными.

Информация о пациенте загружается из реестра пациентов в медицинское заключение автоматически и совпадает с данными, указанными в декларации с семейным врачом.

Если данные пациента, указанные в декларации, отличаются от данных в реестре застрахованных лиц – е-больничный не будет создан.

Часто такие ошибки возникают, если информацию о пациенте вовремя не обновили. Поэтому тщательно проверяйте все свои данные и внесите актуальные и исправьте ошибки

Е-больничный будет создан после исправления неточностей.

Необходимо заблаговременно проверять правильность всех данных и своевременно сообщать семейному врачу и работодателю обо всех изменениях.

Внимание! Е-больничный не будет сформирован, если отсутствует информация о трудовых отношениях или она недостоверна. В таком случае работодатель должен предоставить налоговый отчет, уточнение к нему или уведомление о принятии работника на работу.

Электронные больничные внедрены с целью выстраивания эффективных процессов, минимизирующих коррупционные риски выдачи необоснованных больничных, уменьшают нагрузку на врачей и упрощают процесс получения страховых выплат.

Источник: Фонд социального страхования