Когда началась пандемия, в Украине была введена возможность открытия врачом листка нетрудоспособности на основании телефонного разговора с пациентом.

Однако оказалось, что пациенты начали злоупотреблять этим правом, и заочное открытие больничного было отменено.

Как открывается е-больничный

Теперь пациент должен обратиться к врачу лично, а тот должен провести осмотр пациента и создать ему медицинское заключение, по которому автоматически сформируется электронный больничный.

Бывают случаи, когда пациенты считают открытием е-больничного дня записи к врачу на прием. Поэтому важно помнить, что телефонный разговор со специалистом рецепции больницы при записи к врачу не является экспертизой его нетрудоспособности.

Начало нетрудоспособности фиксирует исключительно врач во время личного осмотра – именно этот день и будет первым днем ​​больничного.

В какой срок нужно назначить пособие по е-больничному?

Процедура и сроки назначения помощи по е-больничным не изменились: назначить работнику материальное обеспечение необходимо в течение 10 календарных дней с даты выдачи больничного, еще пять рабочих дней отведено для формирования заявления-расчета.

В то же время, определения даты выдачи бумажного и е-больничного отличаются.

Датой выдачи для е-больничного считается восьмой день после даты закрытия, указанной в документе. А для е-больничных по беременности и родам – восьмой день после даты открытия.

Поэтому 10 дней на назначение материального обеспечения начинают считаться именно с даты выдачи е-больничного, то есть с восьмого дня после даты его закрытия (или даты открытия для е-больничных по беременности и родам).

Как пересекаются периоды временной нетрудоспособности у разных е-больничных

Период нетрудоспособности работника определяется в медицинском заключении и отражается в е-больничном. Однако, когда в электронную систему здравоохранения поступает другое медицинское заключение, и периоды нетрудоспособности пересекаются, продолжительность е-больничных может быть сокращена.

Есть три наиболее частые причины сокращения:

когда новый медвывод создан в пределах одного случая нетрудоспособности;

когда новый медвывод не связан с предыдущим, но свидетельствует о нетрудоспособности в пределах той же категории;

и когда новое медицинское заключение свидетельствует о начале другого страхового случая по другой категории причин нетрудоспособности.

Источник: ФСС