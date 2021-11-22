Когда началась пандемия, в Украине была введена возможность открытия врачом листка нетрудоспособности на основании телефонного разговора с пациентом.
Однако оказалось, что пациенты начали злоупотреблять этим правом, и заочное открытие больничного было отменено.
Как открывается е-больничный
Теперь пациент должен обратиться к врачу лично, а тот должен провести осмотр пациента и создать ему медицинское заключение, по которому автоматически сформируется электронный больничный.
Бывают случаи, когда пациенты считают открытием е-больничного дня записи к врачу на прием. Поэтому важно помнить, что телефонный разговор со специалистом рецепции больницы при записи к врачу не является экспертизой его нетрудоспособности.
Начало нетрудоспособности фиксирует исключительно врач во время личного осмотра – именно этот день и будет первым днем больничного.
В какой срок нужно назначить пособие по е-больничному?
Процедура и сроки назначения помощи по е-больничным не изменились: назначить работнику материальное обеспечение необходимо в течение 10 календарных дней с даты выдачи больничного, еще пять рабочих дней отведено для формирования заявления-расчета.
В то же время, определения даты выдачи бумажного и е-больничного отличаются.
Датой выдачи для е-больничного считается восьмой день после даты закрытия, указанной в документе. А для е-больничных по беременности и родам – восьмой день после даты открытия.
Поэтому 10 дней на назначение материального обеспечения начинают считаться именно с даты выдачи е-больничного, то есть с восьмого дня после даты его закрытия (или даты открытия для е-больничных по беременности и родам).
Как пересекаются периоды временной нетрудоспособности у разных е-больничных
Период нетрудоспособности работника определяется в медицинском заключении и отражается в е-больничном. Однако, когда в электронную систему здравоохранения поступает другое медицинское заключение, и периоды нетрудоспособности пересекаются, продолжительность е-больничных может быть сокращена.
Есть три наиболее частые причины сокращения:
- когда новый медвывод создан в пределах одного случая нетрудоспособности;
- когда новый медвывод не связан с предыдущим, но свидетельствует о нетрудоспособности в пределах той же категории;
- и когда новое медицинское заключение свидетельствует о начале другого страхового случая по другой категории причин нетрудоспособности.
Источник: ФСС