В Украине пациенты, которые имеют симптомы гриппа, острой респираторной болезни Covid-19 или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 февраля. Так, Министерство разработало и издало приказ №233 Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях, который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

— Этот приказ является продолжением наших управленческих решений, которые помогают уменьшить нагрузки на врачей первичного звена. Сегодня они больше всего ощущают на себе груз в связи с особенностью штамма Омикрон быстро распространяться, — отметил министр.

По словам Ляшко, в случае возникновения симптомов коронавируса, гриппа или острой респираторной инфекции пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, которое является основанием для открытия электронного больничного.

Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.

В Минздраве считают, что это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусом.