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В Украине интегрируют услуги по реабилитации в электронную систему здравоохранения

9 февраля 2022, 16:33
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
лікарня, електронна система
Источник: Depositphotos

В Украине продолжают интегрировать услуги по реабилитации в электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

— Правительство продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу для расширения э-услуг в сфере здравоохранения. Сегодня мы приняли решение, которое имплементирует реабилитационную составляющую к электронной системе здравоохранения, — отметил он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что в ЭСОЗ уже внедрена единая электронная медицинская карта, формирование и наполнение которой осуществляют все подключенные к системе поставщики медицинских услуг. Это обеспечивает сбор информации о пациенте в одном месте.

Электронная система здравоохранения (eHealth) — это большая двухкомпонентная система, которая содержит медицинские данные, что ранее хранилась в бумажных карточках пациентов и в документах врачей. На сегодня продолжается развитие ключевых систем и реестров, необходимых для сферы здравоохранения.

В Минздраве рассказали, что в Украине пациенты, которые имеют симптомы гриппа, острой респираторной болезни Covid-19 или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу.

В случае возникновения симптомов болезни пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

Источник
Кабмин
Теги
Кабінет міністрів
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