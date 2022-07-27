Из-за войны, которую развязала Россия против Украины, многие украинцы покинули собственные дома или живут вблизи линии столкновения и страдают от обстрелов.

В таких условиях часто не хватает не только продуктов, но и лекарств. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями: диабетом, гипертонией, эпилепсией, психическими заболеваниями, когда прием лекарства должен быть постоянным.

Для нуждающихся в медикаментозном лечении Минздрав напоминает, что в Украине работает программа Доступные лекарства, благодаря которой пациенты могут получать препараты безвозмездно или с небольшой доплатой.

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В государстве продолжает работать программа реимбурсации (возмещения), как и до войны она распространяется на 401 лекарственное средство: 198 – от сердечно-сосудистых заболеваний; 51 – от диабета II типа; 47 – инсулины; 27 – для профилактики инсультов и инфарктов; 30 – от расстройств психики и поведения; 27 – от эпилепсии; 16 – для лечения бронхиальной астмы; 5 – в случае несахарного диабета.

Для того чтобы получить доступное лекарство во время войны, необходимо обратиться к:

своего врача, с которым заключена декларация и есть связь;

к любому другому семейному врачу (если вы вынуждены были сменить место жительства), терапевта

ли педиатра, с которым декларации нет. Ведь первичная помощь для ВПЛ предоставляется в полном

бъеме;

психиатра, или невролога, если необходимо лекарство из-за расстройств психики и поведения или при эпилепсии;

врача-эндокринолога, если пациенту следует прописать первую схему лечения инсулином. Изменения в схему вносит также он. А после утверждения схемы выписывать рецепты на инсулины может и семейный врач.

Далее – врач выписывает рецепт на нужные пациенту лекарства. С этим рецептом – бумажным или электронным – пациент может обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ на отпуск лекарств, и получить бесплатные препараты. Найти ближайшую такую ​​аптеку можно по телефону 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Еще одна имеющаяся сегодня возможность получить лекарства безвозмездно – обратиться к пунктам выдачи лекарств, которые распространяют их как гуманитарную помощь. Чтобы узнать адрес такого ближайшего пункта, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения.

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Учитывая, что с 1 августа будет постепенно вводиться – в рамках переходного периода – электронный рецепт на антибиотики, который должен предотвратить их неконтролируемый отпуск и нерациональное употребление, сейчас прорабатывается вопрос включения и антибактериальных препаратов в перечень тех, стоимость которых может возмещаться из государственного бюджета.