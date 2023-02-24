Польща прийме на лікування і реабілітацію 2,5 тис. українських військових. Про це повідомив Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, на зустрічі з прем’єр міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

– 2,5 тис. наших військових зможуть отримати лікування і реабілітацію у Польщі, – сказав президент України.

Він відмітив, що Польща була з нами кожну хвилину і є одним з топпартнерів у оборонній підтримці.

Також на зустрічі піднімалось питання щодо спрощення “процесів на кордоні”.

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