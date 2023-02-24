Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Для лікування і реабілітації: 2,5 тис. українських військових прийме Польща

24 Лютого 2023, 18:51
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
евакуація

Польща прийме на лікування і реабілітацію  2,5 тис. українських військових. Про це повідомив Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, на зустрічі з прем’єр міністром Польщі  Матеушем Моравецьким.

– 2,5 тис. наших військових зможуть отримати лікування і реабілітацію у Польщі, – сказав президент України.

Він відмітив, що Польща була з нами кожну хвилину і є одним з топпартнерів у оборонній підтримці.

Також на зустрічі піднімалось питання щодо спрощення “процесів на кордоні”.

Зараз дивляться

– Через кордон було організовано ланцюжки поставок, які давали нам все – продукти, воду, людей і зброю. Поступово ми спрощували процедури для збереження життя наших людей, – сказав Зеленський.

Читайте також:
Альбіна Жаркова/Лікарі без кордонів2 тис. українських пацієнтів евакуювали на спеціалізоване лікування за кордон

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні Польща реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь