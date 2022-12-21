Уже 2 тис. українських пацієнтів евакуйовані для спеціалізованого лікування за кордон, повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

На минулому тижні спеціалізоване лікування у європейські медичні заклади виїхали 33 українці з Київщини, Вінниччини, Чернігівщини та території, де йдуть активні бойові дії. У них мінно-вибухові поранення та онкологічні захворювання. Наші громадяни перебувають у Австрії, Данії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Польщі.

Три групи пацієнтів можуть потрапити на лікування за кордон: онкохворі діти, люди, що постраждали під час війни, та ті, хто потребує комплексного спеціалізованого лікування.

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Транспортування відбувається у координації МОЗ та міжнародних партнерів, які доставляють пацієнтів із прифронтових лікарень до медичного хабу у Львові, де стан хворого стабілізують та відправляють до аеродрому у Польщі.

Під час процесу евакуації шукають профільну клініку у Європі. МОЗ подає відповідний запит до Єврокомісії. Українця повітряним госпіталем чи літаком доставляють до країн ЄС, де вони пройдуть безоплатне спеціалізоване лікування.

Як потрапити на лікування за кордон

Перший спосіб. Звертайтесь до сімейних лікарів.

Другий спосіб. Подайте заявку на участь у програмі евакуації. Для цього потрібно самостійно заповнити відповідну форму у розділі Громадянам на офіційному сайті МОЗ https://moz.gov.ua/opituvannja

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Андрій Овод/MSF