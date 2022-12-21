Уже 2 тис. українських пацієнтів евакуйовані для спеціалізованого лікування за кордон, повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.
На минулому тижні спеціалізоване лікування у європейські медичні заклади виїхали 33 українці з Київщини, Вінниччини, Чернігівщини та території, де йдуть активні бойові дії. У них мінно-вибухові поранення та онкологічні захворювання. Наші громадяни перебувають у Австрії, Данії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Польщі.
Три групи пацієнтів можуть потрапити на лікування за кордон: онкохворі діти, люди, що постраждали під час війни, та ті, хто потребує комплексного спеціалізованого лікування.
Транспортування відбувається у координації МОЗ та міжнародних партнерів, які доставляють пацієнтів із прифронтових лікарень до медичного хабу у Львові, де стан хворого стабілізують та відправляють до аеродрому у Польщі.
Під час процесу евакуації шукають профільну клініку у Європі. МОЗ подає відповідний запит до Єврокомісії. Українця повітряним госпіталем чи літаком доставляють до країн ЄС, де вони пройдуть безоплатне спеціалізоване лікування.
Як потрапити на лікування за кордон
- Перший спосіб. Звертайтесь до сімейних лікарів.
- Другий спосіб. Подайте заявку на участь у програмі евакуації. Для цього потрібно самостійно заповнити відповідну форму у розділі Громадянам на офіційному сайті МОЗ https://moz.gov.ua/opituvannja. У міністерстві перевірять всі дані та дадуть зворотній зв’язок.
Джерело: Михайло Радуцький
Фото: Андрій Овод/MSF