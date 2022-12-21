Уже 2 тыс. украинских пациентов эвакуированы для специализированного лечения за границу, сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

На прошлой неделе на специализированное лечение в европейские медицинские учреждения выехали 33 украинца из Киевщины, Винницкой области, Черниговщины и территории, где идут активные боевые действия. У них минно-взрывные ранения и онкологические заболевания. Наши граждане находятся в Австрии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии и Польше.

Три группы пациентов могут попасть на лечение за границу: онкобольные дети, люди, пострадавшие во время войны, и пациенты, нуждающиеся в комплексном специализированном лечении.

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Транспортировка происходит в координации Минздрава и международных партнеров, которые доставляют пациентов из прифронтовых больниц в медицинский хаб во Львове, где состояние больного стабилизируют и отправляют в аэродром в Польше.

Во время эвакуации ищут профильную клинику в Европе. Минздрав подает соответствующий запрос в Еврокомиссию. Украинца воздушным госпиталем или самолетом доставляют в страны ЕС, где они пройдут бесплатное специализированное лечение.

Как попасть на лечение за границу

Первый способ. Обращайтесь к семейным врачам.

Второй способ. Подайте заявку на участие в программе эвакуации. Для этого нужно самостоятельно заполнить соответствующую форму в разделе Гражданам на официальном сайте Минздрава https://moz.gov.ua/opituvannja. В министерстве проверят все данные и дадут обратную связь.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Андрій Овод/MSF