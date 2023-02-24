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Для лечения и реабилитации: 2,5 тыс. украинских военных примет Польша

24 февраля 2023, 18:51
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
евакуація

Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских военных. Об этом сообщил Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

– 2,5 тыс. наших военных смогут получить лечение и реабилитацию в Польше, – сказал президент Украины.

Он отметил, что Польша была с нами каждую минуту и является одним из топ-партнеров по оборонной поддержке.

Также на встрече поднимался вопрос об упрощении “процессов на границе”.

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— Через границу были организованы цепочки поставок, которые давали нам все – продукты, воду, людей и оружие. Постепенно мы упрощали процедуры для сохранения жизни наших людей, — сказал Зеленский.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Війна в Україні Польша реабілітація
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