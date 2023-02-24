Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских военных. Об этом сообщил Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

– 2,5 тыс. наших военных смогут получить лечение и реабилитацию в Польше, – сказал президент Украины.

Он отметил, что Польша была с нами каждую минуту и является одним из топ-партнеров по оборонной поддержке.

Также на встрече поднимался вопрос об упрощении “процессов на границе”.

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