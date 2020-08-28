Человек может повторно заболеть Covid-19. Коронавирус может попадать в организм человека сколько угодно раз. Встречая то или иное сопротивление иммунитета, вирус будет или не будет вызывать симптомы болезни.

Об этом Фактам ICTV рассказали санитарный врач, экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов и стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

— Повторное заражение возможно. Падает напряженность иммунитета, уменьшается количество антител, и человек повторно заболевает, — говорит Юлий Жигалов.

СМИ регулярно сообщают о таких случаях. Кроме того, есть и научно подтвержденное реинфицирование.

— Пока из 24,5 млн случаев инфекции в мире доказана лишь одна реинфекция. Специалисты сохранили образцы больного от первого инфицирования. При сравнении генетического кода вируса с образцами второго эпизода инфицирования, они увидели, что генетические последовательности отличались. Соответственно, это разные штаммы, присущие различным этапам пандемии и различным регионам распространения, — комментирует Вадим Аристов.

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Второе и все последующие заболевания коронавирусом человек может переносить легче, считают специалисты.

— Чем тяжелее человек переносит заболевание, тем у него более стойкий иммунитет. Организм вырабатывает большее количество антител. Готовится иммунный ответ, и при повторном попадании возбудителя в организм, антитела иммобилизируют вирус, — объясняет Юлий Жигалов.

Кроме антител, есть и другие механизмы иммунитета, которые защищают организм.

— Также есть клеточный иммунитет, это белые кровяные тельца — Т- и В-лимфоциты. Они хранят память о способах распознавания коронавируса с первой болезни. И даже если антител в крови немного, во время повторной встречи с вирусом эта спящая часть иммунитета быстро их наработает, — говорит Вадим Аристов.

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Хотя существует вероятность и тяжелой формы повторного заболевания.

— Есть факторы, которые могут повлиять. Это — стрессовые ситуации, недостаток витаминов, неправильное питание, образ жизни. Эти факторы ослабляют иммунитет, тогда болезнь может протекать тяжелее, — рассказывает Юлий Жигалов.

А Вадим Аристов вспомнил случаи заболевания детей в США и Великобритании мультисистемным воспалительным синдромом, который связывали с коронавирусом.

— В США его называют MIS-C, в Великобритании — PIMS-TS. Пока таких случаев немного, и их механизм изучается. Однако основная теория говорит, что при втором контакте с коронавирусом могла развиваться избыточная реакция иммунной системы. Тогда у детей это могло заканчиваться шоком и мультисистемной недостаточностью, особенно поражением сердца. Среди нескольких десятков случаев есть и летальные, — подводит итог инфекционист.

Воспалительный синдром у детей

В апреле в Великобритании дети стали попадать в больницы с необычным воспалительным синдромом, который специалисты связывали с коронавирусом.

У малолетних пациентов фиксировали сыпь, почечную недостаточность, проблемы с желудком и высокую температуру.

Были и летальные случаи от воспалительного синдрома, вызванного коронавирусом.

Людмила Грубник