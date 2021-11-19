В Украине через несколько лет ожидается рост количества случаев других болезней, которые недовыявили вследствие введения карантинных ограничений из-за Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Верховной Раде. По его словам, Минздрав разрешил проводить профилактические осмотры, ведь пандемия коронавируса влияет и на другие болезни.

— Мы говорим об инфекционных болезнях, онкологических, о туберкулезе и о других болезнях, которые из-за пандемии Covid-19 у нас могут быть недовыявлены, — говорит он.

Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что ввиду этих двух лет, когда страна находится в карантинных ограничениях, лет через 3-5 значительно увеличится количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, что будет намного труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны.

Министр отметил, что согласно законодательству, медосмотр определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

Также руководители учреждений здравоохранения, которые проводят такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий утверждает, что сейчас в Украине уровень охвата прививками от 10 опасных инфекционных болезней, внесенными в Национальный календарь, не достигает рекомендованного ВОЗ.

Так, на 1 октября уровень вакцинации детей от полиомиелита в возрастной группе до одного года составляет 59,7%. БЦЖ (прививка от туберкулеза) сделали только 58,6% младенцев. Три дозы вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка получили лишь 59% детей в возрасте до года, а от гепатита В — 61,4%. Первую прививку от кори, паротита и краснухи получили 66,1% однолеток, а три дозы вакцины от ХИБ-инфекции — 66,2%.

В то же время для формирования коллективного иммунитета от большинства болезней требуется 95%. Ситуация с инфекционными вакциноуправляемыми заболеваниями в Украине угрожающая. И самые уязвимые в этой ситуации — младенцы и дети с хроническими заболеваниями.