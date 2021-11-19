В Україні через кілька років очікується зростання кількості випадків інших хвороб, які були недовиявлені внаслідок запровадження карантинних обмежень через Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у Верховній Раді. За його словами, МОЗ дозволило проводити профілактичні огляди, адже пандемія коронавірусу впливає й на інші хвороби.

– Ми говоримо про інфекційні хвороби, онкологічні, про туберкульоз і про інші хвороби, які через пандемію Covid-19 у нас можуть бути недовиявлені, – каже він.

Тому система охорони здоров’я готується до того, що з огляду на ці два роки, коли країна перебуває в карантинних обмеженнях, років через 3-5 значно збільшиться кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни.

Міністр наголосив, що відповідно до законодавства, медогляд певних контингентів працівників проводять коштом роботодавців, тому освітяни не повинні платити за його проходження.

Також керівники закладів охорони здоров’я, які проводять такі медогляди, мають чітко спланувати їхню роботу і визначити окремі дні та години для проведення медоглядів.

Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький стверджує, що нині в Україні рівень охоплення щепленнями від 10 небезпечних інфекційних хвороб, внесеними до Національного календаря, не сягає рекомендованого ВООЗ.

Так, на 1 жовтня рівень вакцинації дітей від поліомієліту у віковій групі до одного року становить 59,7%. БЦЖ (щеплення від туберкульозу) зробили тільки 58,6% немовлят. Три дози вакцини від кашлюка, дифтерії та правця отримали лише 59% дітей у віці до року, а від гепатиту В — 61,4%. Перше щеплення від кору, паротиту і краснухи отримали 66,1% однорічок, а три дози вакцини від ХІБ-інфекції — 66,2%.

Водночас для формування колективного імунітету від більшості хвороб потрібно 95%. Ситуація з інфекційними вакцинокерованими захворюваннями в Україні загрозлива. І найвразливіші за цих обставин — немовлята та діти з хронічними захворюваннями.