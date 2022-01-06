В Индии зафиксировали первый летальный случай от нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил секретарь Министерства здравоохранения Лав Агарвал во время брифинга 5 января. Так, от осложнений, которые вызвал этот вариант, скончался 74-летний мужчина в западном штате Раджастан.

— Технически это смерть, связанная со штаммом Омикрон. Он был пожилым человеком, который болел диабетом и другими сопутствующими заболеваниями, — отметил Агарвал.

По данным Минздрава, в течение суток в Индии зарегистрировали 325 смертей, но лишь одна была связана со штаммом коронавируса Омикрон. В стране зафиксировали уже 2 630 случаев заражения этим вариантом.

По состоянию на 6 января в стране подтвердили более 90 тыс. случаев заболевания — это почти шестикратный рост за последнюю неделю. По мнению экспертов, значительный рост заболеваемости связан с распространением нового штамма Covid-19.

С начала пандемии в Индии коронавирусом заболели свыше 35 млн человек, из них около 480 тыс. пациентов умерли от осложнений.

Согласно данным сервиса Worldometers, по состоянию на 5 января в мире уже зафиксировали более 298 млн случаев Covid-19. Более 5,4 млн человек умерли, а 256 млн — выздоровели.