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Это могло его убить: подростка из США ударило током из-за цепочки на шее

13 мая 2024, 16:32
Ольга Боднарчук редактор
ланцюжок
Источник: Pexels

Цепочка ударила током 16-летнего парня из США. Почти вся его шея в глубоких ожогах.

Как ударило током

Рейс лежал дома на кровати. Его цепочка случайно наткнулась на оголенный зубец вилки от удлинителя. Это привело к поражению током.

Парня срочно доставили в медучреждение.

Врачи установили, что подросток получил ожоги второй, третьей и четвертой степеней.

Насколько сильным был удар током

Рейс получил такое напряжение, которого было бы достаточно, чтобы убить человека.

Горящая цепочка и ожерелье оставили трехдюймовую дыру в матрасе подростка.

— Безумная вещь была во время поражения электрическим током, она приварила часть его цепи к зарядному устройству, — рассказывает мама парня.

Почти вся шея подростка покрыта шрамами, которые будут с ним на протяжении всей жизни.

Рейсу можно сделать пересадку кожи, но он не хочет этого, если это не необходимо с медицинской точки зрения.

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Источник
Daily Mail
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історії героїв опіки США
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