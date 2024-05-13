Цепочка ударила током 16-летнего парня из США. Почти вся его шея в глубоких ожогах.

Как ударило током

Рейс лежал дома на кровати. Его цепочка случайно наткнулась на оголенный зубец вилки от удлинителя. Это привело к поражению током.

Teen almost died after religious cross necklace electrocuted him https://t.co/AuQuFICy1h via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 13, 2024

Парня срочно доставили в медучреждение.

Врачи установили, что подросток получил ожоги второй, третьей и четвертой степеней.

Насколько сильным был удар током

Рейс получил такое напряжение, которого было бы достаточно, чтобы убить человека.

Горящая цепочка и ожерелье оставили трехдюймовую дыру в матрасе подростка.

— Безумная вещь была во время поражения электрическим током, она приварила часть его цепи к зарядному устройству, — рассказывает мама парня.

Почти вся шея подростка покрыта шрамами, которые будут с ним на протяжении всей жизни.

Рейсу можно сделать пересадку кожи, но он не хочет этого, если это не необходимо с медицинской точки зрения.