Цепочка ударила током 16-летнего парня из США. Почти вся его шея в глубоких ожогах.
Как ударило током
Рейс лежал дома на кровати. Его цепочка случайно наткнулась на оголенный зубец вилки от удлинителя. Это привело к поражению током.
Teen almost died after religious cross necklace electrocuted him https://t.co/AuQuFICy1h via @MailOnline
— Ганна І. (@anni4ka2022) May 13, 2024
Парня срочно доставили в медучреждение.
Врачи установили, что подросток получил ожоги второй, третьей и четвертой степеней.
Насколько сильным был удар током
Рейс получил такое напряжение, которого было бы достаточно, чтобы убить человека.
Горящая цепочка и ожерелье оставили трехдюймовую дыру в матрасе подростка.
— Безумная вещь была во время поражения электрическим током, она приварила часть его цепи к зарядному устройству, — рассказывает мама парня.
Почти вся шея подростка покрыта шрамами, которые будут с ним на протяжении всей жизни.
Рейсу можно сделать пересадку кожи, но он не хочет этого, если это не необходимо с медицинской точки зрения.